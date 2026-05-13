FS KKR Capital gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FS KKR Capital ließ sich am 11.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat FS KKR Capital die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

FS KKR Capital hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1,57 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,430 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 72,51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 105,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 382,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at