30.01.2026 18:00:21

FSA confirms presence of toxin in some Nestlé SMA baby formula products

Nestlé has already recalled several batches due to concerns they may trigger nausea and vomitingThe Food Standards Agency (FSA) has confirmed the presence of a toxin that can cause food poisoning in some Nestlé baby formula products.At the start of this month, the Swiss food and drink company recalled several batches of its SMA infant formula and follow-on formula due to concerns they contained cereulide, which can trigger nausea and vomiting when consumed. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
23.01.26 Nestlé Hold Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Nestlé Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
21.01.26 Nestlé Neutral UBS AG
19.01.26 Nestlé Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
