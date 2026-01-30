Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|
30.01.2026 18:00:21
FSA confirms presence of toxin in some Nestlé SMA baby formula products
Nestlé has already recalled several batches due to concerns they may trigger nausea and vomitingThe Food Standards Agency (FSA) has confirmed the presence of a toxin that can cause food poisoning in some Nestlé baby formula products.At the start of this month, the Swiss food and drink company recalled several batches of its SMA infant formula and follow-on formula due to concerns they contained cereulide, which can trigger nausea and vomiting when consumed. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Nestlé SA (Nestle)
|
06:00
|Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula (Financial Times)
|
30.01.26
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 präsentiert sich nachmittags fester (finanzen.at)
|
30.01.26
|Optimismus in Zürich: SMI nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SLI verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
30.01.26
|Aufschläge in Zürich: SMI zum Start mit Gewinnen (finanzen.at)
|
29.01.26
|Börse Zürich in Grün: SLI bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
29.01.26
|Zuversicht in Zürich: Letztendlich Pluszeichen im SMI (finanzen.at)
|
29.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
Analysen zu Nestlé SA (Nestle)
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.01.26
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.25
|Nestlé Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.25
|Nestlé Kaufen
|DZ BANK
|02.09.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|08.08.25
|Nestlé Add
|Baader Bank
|24.07.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.05.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.25
|Nestlé Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Nestlé Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|Nestlé Neutral
|UBS AG
|16.01.26
|Nestlé Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nestle S.A. (spons. ADRs)
|80,20
|0,50%
|Nestlé SA (Nestle)
|79,90
|0,64%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.