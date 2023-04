FSB prüft nach jüngsten Bankturbulenzen Regulierung

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Financial Stability Board will nach dem Scheitern zweier US-Banken und der staatlich organisierten Übernahme von Credit Suisse durch UBS prüfen, ob die nach der Finanzkrise eingeführten Regeln für die Überwachung und Abwicklung von Banken noch ausreichen. In einem Brief an die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer schreibt FSB-Chef Klaas Knot: "Zwar haben die nach der globalen Finanzkrise 2008 ergriffenen Maßnahmen dazu beigetragen, den Bankensektor als Ganzes schockresistentner zu machen, doch halten die jüngsten Ereignisse für die Aufsichtsbehörden wichtige Lehren bereit, auch in Bezug auf den Aufsichts- und Abwicklungsrahmen."

Der FSB arbeite eng mit dem Basler Ausschuss für Bankenaufsicht und anderen Regulierern zusammen, um diese Lehren und die sich daraus ergebenden politischen Prioritäten zu ermitteln. "Gleichzeitig bleiben die Mitglieder des FSB wachsam und sind bereit, politische Maßnahmen zu ergreifen, um die Widerstandsfähigkeit des globalen Finanzsystems zu erhalten", heißt es weiter. Neben der Fokussierung auf das Bankensystem wird in dem Schreiben betont, dass der FSB seinem Reformprogramm zur Beseitigung von Schwachstellen und zur Stärkung der Widerstandsfähigkeit der "Finanzintermediation im Nichtbankenbereich" ("Schattenbanken") weiterhin Priorität einräumt.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2023 04:00 ET (08:00 GMT)