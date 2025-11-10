Fsn E-Commerce Ventures: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Fsn E-Commerce Ventures hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,040 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,75 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23,46 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at