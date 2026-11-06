Fsn E-Commerce Ventures legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Fsn E-Commerce Ventures äußerte sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,35 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Fsn E-Commerce Ventures 0,120 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 30,06 Milliarden INR – ein Plus von 28,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Fsn E-Commerce Ventures 23,46 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at