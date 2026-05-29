FSport Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FSport Registered stellte am 28.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

FSport Registered hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 SEK vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Im abgelaufenen Quartal hat FSport Registered 0,3 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,43 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,4 Millionen SEK umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at