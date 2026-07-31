FST: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

FST hat am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,02 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 12,6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at