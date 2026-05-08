FST: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FST hat am 05.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FST noch ein Gewinn pro Aktie von -0,100 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at