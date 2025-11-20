FST: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FST hat am 18.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,02 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte FST 0,030 USD je Aktie generiert.

Redaktion finanzen.at