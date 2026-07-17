Staples Aktie
WKN: 876951 / ISIN: US8550301027
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17.07.2026 13:44:32
FSTA vs. PBJ: Which Consumer Staples ETF Is the Better Buy for Investors?
Investors choosing between the Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSEMKT:FSTA) and Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) should start by weighing FTSA’s broad, low-cost approach against PBJ’s concentrated focus on food production and technology.Both funds target the consumer defensive sector. But while FSTA provides wide market coverage across the U.S. consumer staples landscape, PBJ targets companies with specific growth and quality characteristics within a narrower niche of food and beverage producers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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