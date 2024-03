FT - USA und Japan planen Stärkung ihres Sicherheitspakts

Bangalore (Reuters) - Die USA und Japan planen einem Medienbericht zufolge eine Stärkung ihrer Sicherheitsallianz.

Geplant sei die größte Änderung des Pakts seit der Unterzeichnung eines gegenseitigen Verteidigungsabkommens im Jahr 1960, berichtet die "Financial Times" (FT) am Sonntag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida wollten den Plan am 10. April im Weißen Haus vorstellen. Das Vorhaben sehe eine Umstrukturierung des US-Militärkommandos in Japan vor, um die operative Planung und Übungen zwischen den beiden Ländern zu stärken.

Japan ist ein enger Verbündeter, der für die Strategie der USA gegenüber China und Nordkorea von zentraler Bedeutung ist. Das US-Außenministerium reagierte nicht sofort auf eine Reuters-Anfrage nach einem Kommentar. Die japanische Regierung konnte nicht sofort für eine Stellungnahme erreicht werden.

