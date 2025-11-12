FTAC Emerald Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FTAC Emerald Acquisition A präsentierte in der am 10.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte FTAC Emerald Acquisition A ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at