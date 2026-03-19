FTAC Emerald Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FTAC Emerald Acquisition A hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,650 USD. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at