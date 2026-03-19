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19.03.2026 06:31:28
FTAC Emerald Acquisition A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
FTAC Emerald Acquisition A hat sich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,77 USD gegenüber -0,020 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -1,650 USD. Im Vorjahr waren -0,120 USD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.at
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