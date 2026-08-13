FTAC Emerald Acquisition A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

FTAC Emerald Acquisition A hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatten 0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

FTAC Emerald Acquisition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,1 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 25,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at