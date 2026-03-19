FTAC Emerald Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

FTAC Emerald Acquisition A hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,650 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at