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19.03.2026 06:31:28
FTAC Emerald Acquisition A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
FTAC Emerald Acquisition A hat am 17.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,72 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,030 USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,650 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,120 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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