FTAC Emerald Acquisition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FTAC Emerald Acquisition A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

FTAC Emerald Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig standen 4,2 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 43,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FTAC Emerald Acquisition A 7,4 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at