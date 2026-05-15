FTAC Emerald Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FTAC Emerald Acquisition A lud am 12.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,59 USD gegenüber -1,920 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Umsatzseitig standen 5,6 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FTAC Emerald Acquisition A 7,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at