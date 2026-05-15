FTAC Emerald Acquisition A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

FTAC Emerald Acquisition A hat am 12.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

FTAC Emerald Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,59 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,920 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,6 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 21,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,1 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at