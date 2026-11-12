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12.11.2026 06:31:28
FTAC Emerald Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
FTAC Emerald Acquisition A hat sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 USD gegenüber 0,010 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 43,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,2 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
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