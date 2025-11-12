FTAC Emerald Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FTAC Emerald Acquisition A veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at