FTAC Emerald Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FTAC Emerald Acquisition A lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

FTAC Emerald Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,1 Millionen USD – eine Minderung von 25,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at