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13.08.2026 06:31:29
FTAC Emerald Acquisition A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
FTAC Emerald Acquisition A lud am 11.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
FTAC Emerald Acquisition A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,19 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,280 USD je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 6,1 Millionen USD – eine Minderung von 25,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 8,2 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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