|
07.11.2025 06:31:29
FTAC Olympus Acquisition Crop -280825 Cons of 1 A legte Quartalsergebnis vor
FTAC Olympus Acquisition Crop -280825 Cons of 1 A veröffentlichte am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,110 USD je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 270,9 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 248,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
