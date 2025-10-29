|
29.10.2025 06:31:28
FTAI Avitaion legte Quartalsergebnis vor
FTAI Avitaion präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.
Das EPS wurde auf 1,10 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,760 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 667,1 Millionen USD – ein Plus von 42,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FTAI Avitaion 469,5 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
