27.02.2026 06:31:29
FTAI Avitaion: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
FTAI Avitaion hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,08 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 31,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 662,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 502,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,60 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -0,320 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,51 Milliarden USD – ein Plus von 43,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem FTAI Avitaion 1,75 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
