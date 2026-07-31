FTAI Avitaion: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

FTAI Avitaion hat am 29.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,13 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,57 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 953,1 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FTAI Avitaion 676,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at