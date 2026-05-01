FTAI Avitaion vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

FTAI Avitaion gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,870 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 830,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 505,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at