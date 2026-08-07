FTAI Infrastructure mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

FTAI Infrastructure stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 52,73 Prozent auf 186,8 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 122,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at