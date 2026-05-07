FTC Solar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

FTC Solar hat am 05.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -0,72 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,580 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 17,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 20,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at