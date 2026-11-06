FTC Solar legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FTC Solar lud am 04.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,54 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,610 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 32,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 26,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at