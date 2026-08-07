FTC Solar legte Quartalsergebnis vor

FTC Solar hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,69 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,180 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat FTC Solar im vergangenen Quartal 26,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FTC Solar 20,0 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at