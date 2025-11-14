FTC Solar öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FTC Solar hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1,61 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das FTC Solar ein Ergebnis je Aktie von -1,200 USD vermeldet.

Umsatzseitig wurden 26,0 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte FTC Solar 10,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at