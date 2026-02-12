Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
12.02.2026 22:57:14
FTC warns Apple over alleged lack of conservative news
The tech giant is facing pressure over claims that its news app does not feature articles from conservative outlets.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
13.02.26
|Pluszeichen in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.at)
|
13.02.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
13.02.26
|NYSE-Handel: So steht der Dow Jones am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Freitagmittag fester (finanzen.at)
|
13.02.26
|Freitagshandel in New York: Dow Jones legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
12.02.26