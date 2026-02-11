FTGroup gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

FTGroup äußerte sich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 50,35 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 46,34 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat FTGroup im vergangenen Quartal 7,80 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte FTGroup 8,33 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at