FTGroup öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

FTGroup hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 45,77 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 85,97 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

FTGroup hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,26 Milliarden JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,34 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

