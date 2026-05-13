FTGroup stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

FTGroup präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 77,04 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei FTGroup noch ein Gewinn pro Aktie von 42,56 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,26 Prozent auf 7,87 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 217,35 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei FTGroup ein Gewinn pro Aktie von 220,40 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 8,80 Prozent auf 34,63 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 31,58 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at