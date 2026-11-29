On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, FTI Consulting (NYSE:FCN) announced that quarterly revenue exceeded $1 billion for the first time. The milestone matters to long-term investors because underlying expansion resumed after an 18-month drag in economic consulting. Three key takeaways stand out from management's comments.

Top-line expansion spanned all five business units, driven by higher realized bill rates and success fees in major financial restructuring transactions. This momentum lifted adjusted EBITDA margin 150 basis points to 15.2% as key advisory practices gained market share.

A multi-quarter profit slump in Compass Lexecon, the company's economic consulting subsidiary, previously averaged a $22 million year-over-year drag on quarterly adjusted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) and masked underlying progress. That headwind has ceased, allowing core expansion across client practices to show up directly in corporate earnings.

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