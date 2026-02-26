FTI Consulting Aktie
WKN: 907337 / ISIN: US3029411093
|
26.02.2026 14:27:40
FTI Consulting Inc. Q4 Profit Advances
(RTTNews) - FTI Consulting Inc. (FCN) released earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $54.53 million, or $1.78 per share. This compares with $49.71 million, or $1.38 per share, last year.
Excluding items, FTI Consulting Inc. reported adjusted earnings of $54.53 million or $1.78 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.7% to $990.75 million from $894.92 million last year.
FTI Consulting Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $54.53 Mln. vs. $49.71 Mln. last year. -EPS: $1.78 vs. $1.38 last year. -Revenue: $990.75 Mln vs. $894.92 Mln last year.
Analysen zu FTI Consulting Inc.
Aktien in diesem Artikel
|FTI Consulting Inc.
|163,45
|-2,77%
