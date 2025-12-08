FTI Foodtech International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

FTI Foodtech International hat am 05.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal lag bei 0,0 Millionen CAD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahresviertels, in dem 0,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at