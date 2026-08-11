FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 aktuell

Um 15:40 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,14 Prozent stärker bei 10 878,09 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,264 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,003 Prozent auf 10 862,85 Punkte an der Kurstafel, nach 10 862,50 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 825,39 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 886,87 Zählern.

FTSE 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 497,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 269,43 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 129,71 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,32 Prozent. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Endeavour Mining (+ 2,99 Prozent auf 41,96 GBP), StJamess Place (+ 2,50 Prozent auf 11,69 GBP), Compass Group (+ 2,40 Prozent auf 32,89 USD), IG Group (+ 1,62 Prozent auf 13,82 GBP) und International Consolidated Airlines (+ 1,54 Prozent auf 4,43 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen Spirax-Sarco Engineering (-5,42 Prozent auf 72,35 GBP), Legal General (-4,06 Prozent auf 2,99 GBP), M&G (-3,12 Prozent auf 3,51 GBP), Standard Life (-3,03 Prozent auf 9,04 GBP) und JD Sports Fashion (-2,78 Prozent auf 0,92 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 52 321 544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie macht im FTSE 100 mit 307,587 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie weist mit 3,67 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at