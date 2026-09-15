Airtel Africa Aktie

Airtel Africa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PM3F / ISIN: GB00BKDRYJ47

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance im Fokus 15.09.2026 15:58:56

FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 nachmittags

FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 nachmittags

Der FTSE 100 verbucht heute Verluste.

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,40 Prozent leichter bei 10 654,61 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,188 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 697,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 697,57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 697,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 586,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 430,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 277,03 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 2,40 Prozent auf 2,95 GBP), Airtel Africa (+ 2,15 Prozent auf 3,52 GBP), Marks Spencer (+ 2,10 Prozent auf 3,79 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,86 Prozent auf 68,45 GBP) und Babcock International (+ 1,69 Prozent auf 9,77 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil RELX (-3,46 Prozent auf 25,13 GBP), IG Group (-2,65 Prozent auf 13,09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,45 Prozent auf 82,66 GBP), Aberdeen Group (-2,11 Prozent auf 2,42 GBP) und Informa (-1,93 Prozent auf 8,86 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 80 296 868 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Informa PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Airtel Africa

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Aberdeen Group 2,83 -2,15% Aberdeen Group
Airtel Africa 4,06 1,40% Airtel Africa
Babcock International 11,50 1,95% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 157,00 0,64% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 17,55 -2,09% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 15,45 -1,90% IG Group Holdings PLC
Informa PLC 10,40 -1,89% Informa PLC
Kingfisher plc 3,43 1,48% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,27 -0,97% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 97,18 -3,11% London Stock Exchange (LSE)
Marks & Spencer plc 4,40 0,92% Marks & Spencer plc
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 29,84 -2,16% RELX PLC (ex Reed Elsevier)

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 658,54 -0,36%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
12.09.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.26 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
11.09.26 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise und KI-Bedenken belasten: Dow schwächer -- ATX leichter -- DAX gibt ab -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt gibt im Dienstagshandel etwas nach, während der deutsche Leitindex ebenfalls fällt. An der Wall Street halten sich die Anleger zurück. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen