FTSE 100 aktuell: Das macht der FTSE 100 nachmittags

Am Dienstag bewegt sich der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,40 Prozent leichter bei 10 654,61 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 3,188 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 697,76 Punkten in den Dienstagshandel, nach 10 697,57 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 697,76 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 586,39 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, den Wert von 10 750,11 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 430,62 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.09.2025, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 9 277,03 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 7,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Kingfisher (+ 2,40 Prozent auf 2,95 GBP), Airtel Africa (+ 2,15 Prozent auf 3,52 GBP), Marks Spencer (+ 2,10 Prozent auf 3,79 GBP), Spirax-Sarco Engineering (+ 1,86 Prozent auf 68,45 GBP) und Babcock International (+ 1,69 Prozent auf 9,77 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil RELX (-3,46 Prozent auf 25,13 GBP), IG Group (-2,65 Prozent auf 13,09 GBP), London Stock Exchange (LSE) (-2,45 Prozent auf 82,66 GBP), Aberdeen Group (-2,11 Prozent auf 2,42 GBP) und Informa (-1,93 Prozent auf 8,86 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 80 296 868 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 311,200 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat mit 3,67 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at