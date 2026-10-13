Barratt Developments Aktie
WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801
|FTSE 100 im Fokus
|
13.10.2026 12:27:11
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich
Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 10 735,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 656,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 656,28 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 656,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 762,01 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 10 650,44 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 10 498,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 442,87 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,88 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 3,57 Prozent auf 4,66 GBP), Airtel Africa (+ 2,76 Prozent auf 2,98 GBP), NatWest Group (+ 2,69 Prozent auf 6,71 GBP), Croda International (+ 2,31 Prozent auf 34,96 GBP) und AstraZeneca (+ 2,11 Prozent auf 122,80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Balfour Beatty (-1,31 Prozent auf 8,70 GBP), Antofagasta (-1,18 Prozent auf 37,55 GBP), Metlen Energy Metals (-0,93 Prozent auf 48,78 EUR), IMI (-0,84 Prozent auf 30,84 GBP) und J Sainsbury (-0,80 Prozent auf 3,36 GBP).
Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 25 482 877 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,941 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu J. Sainsbury plc
|
13.10.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich (finanzen.at)
|
13.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100-Börsianer greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
12.10.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Gewinn hätte ein J Sainsbury-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
08.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 legt am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
08.10.26
|LSE-Handel So entwickelt sich der FTSE 100 mittags (finanzen.at)
|
08.10.26
|Schwache Performance in London: FTSE 100 zum Start mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.10.26
|Anleger in London halten sich zurück: FTSE 100 am Mittag leichter (finanzen.at)
|
05.10.26
|FTSE 100-Papier J Sainsbury-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in J Sainsbury von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
Analysen zu J. Sainsbury plc
Aktien in diesem Artikel
|Airtel Africa
|3,38
|0,71%
|Antofagasta plc
|40,21
|-1,74%
|AstraZeneca PLC
|148,90
|0,20%
|Balfour Beatty plc
|9,80
|0,00%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|144,00
|-1,37%
|Barratt Developments PLC
|3,66
|-0,54%
|Croda International PLC Registered Shs
|42,56
|0,14%
|HSBC Holdings plc
|16,99
|1,58%
|IMI PLC
|35,20
|0,57%
|J. Sainsbury plc
|4,15
|-1,80%
|Lloyds Banking Group
|1,22
|-1,77%
|Melrose Industries PLC Registered Shs
|5,73
|1,16%
|Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
|47,84
|0,04%
|NatWest Group PLC Registered Shs
|7,81
|-0,31%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 807,55
|-0,30%