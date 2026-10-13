Barratt Developments Aktie

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WKN: 859551 / ISIN: GB0000811801

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FTSE 100 im Fokus 13.10.2026 12:27:11

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag freundlich

Am Dienstagmittag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 12:10 Uhr um 0,75 Prozent stärker bei 10 735,78 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 656,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 656,28 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 656,15 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 762,01 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Wert von 10 650,44 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 13.07.2026, mit 10 498,29 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 13.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 442,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,88 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Melrose Industries (+ 3,57 Prozent auf 4,66 GBP), Airtel Africa (+ 2,76 Prozent auf 2,98 GBP), NatWest Group (+ 2,69 Prozent auf 6,71 GBP), Croda International (+ 2,31 Prozent auf 34,96 GBP) und AstraZeneca (+ 2,11 Prozent auf 122,80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Balfour Beatty (-1,31 Prozent auf 8,70 GBP), Antofagasta (-1,18 Prozent auf 37,55 GBP), Metlen Energy Metals (-0,93 Prozent auf 48,78 EUR), IMI (-0,84 Prozent auf 30,84 GBP) und J Sainsbury (-0,80 Prozent auf 3,36 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 25 482 877 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,941 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

Airtel Africa 3,38 0,71% Airtel Africa
Antofagasta plc 40,21 -1,74% Antofagasta plc
AstraZeneca PLC 148,90 0,20% AstraZeneca PLC
Balfour Beatty plc 9,80 0,00% Balfour Beatty plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 144,00 -1,37% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,66 -0,54% Barratt Developments PLC
Croda International PLC Registered Shs 42,56 0,14% Croda International PLC Registered Shs
HSBC Holdings plc 16,99 1,58% HSBC Holdings plc
IMI PLC 35,20 0,57% IMI PLC
J. Sainsbury plc 4,15 -1,80% J. Sainsbury plc
Lloyds Banking Group 1,22 -1,77% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,73 1,16% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 47,84 0,04% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
NatWest Group PLC Registered Shs 7,81 -0,31% NatWest Group PLC Registered Shs

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 807,55 -0,30%

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