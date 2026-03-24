Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|FTSE 100-Entwicklung
24.03.2026 12:27:32
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Dienstagmittag im Aufwind
Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent auf 9 920,21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,863 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 9 893,96 Punkten, nach 9 894,15 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des FTSE 100 betrug 9 839,20 Punkte, das Tageshoch hingegen 9 935,87 Zähler.
So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 24.02.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 680,59 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 870,68 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.03.2025, wies der FTSE 100 8 638,01 Punkte auf.
Seit Beginn des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,311 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.
FTSE 100-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit WPP 2012 (+ 2,93 Prozent auf 2,32 GBP), Auto Trader Group (+ 2,81 Prozent auf 4,75 GBP), ConvaTec (+ 2,67 Prozent auf 2,23 GBP), Smith Nephew (+ 2,07 Prozent auf 12,12 GBP) und Pershing Square (+ 1,97 Prozent auf 40,34 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Metlen Energy Metals (-2,94 Prozent auf 34,94 EUR), Antofagasta (-2,25 Prozent auf 32,97 GBP), Ocado Group (-2,18 Prozent auf 1,89 GBP), Rolls-Royce (-1,56 Prozent auf 11,65 GBP) und Anglo American (-1,55 Prozent auf 29,78 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Konzerne
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 25 274 287 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 246,517 Mrd. Euro weist die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Blick
2026 hat die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,39 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
