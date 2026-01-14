FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Mittwochnachmittag fester

Am Mittwoch tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,33 Prozent stärker bei 10 170,89 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 2,821 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent leichter bei 10 137,31 Punkten, nach 10 137,35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 135,35 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 177,80 Zählern.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,458 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 9 649,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 452,77 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 201,54 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen aktuell Marks Spencer (+ 2,89 Prozent auf 3,56 GBP), Glencore (+ 2,79 Prozent auf 4,83 GBP), Burberry (+ 2,25 Prozent auf 13,41 GBP), Haleon (+ 2,12 Prozent auf 3,70 GBP) und AstraZeneca (+ 1,97 Prozent auf 142,84 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Pearson (-6,88 Prozent auf 10,02 GBP), Sage (-2,66 Prozent auf 10,80 GBP), BAE Systems (-2,47 Prozent auf 20,21 GBP), Rolls-Royce (-2,38 Prozent auf 12,74 GBP) und Melrose Industries (-2,17 Prozent auf 6,32 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 36 565 615 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit 252,597 Mrd. Euro macht die AstraZeneca-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,77 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

