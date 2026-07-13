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Index im Fokus 13.07.2026 15:59:00

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag im Minus

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Montagnachmittag im Minus

Der FTSE 100 zeigt sich am Montagnachmittag wenig verändert.

Der FTSE 100 sinkt im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,03 Prozent auf 10 493,95 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,150 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,007 Prozent fester bei 10 498,05 Punkten, nach 10 497,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag am Montag bei 10 532,10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 465,00 Punkten erreichte.

FTSE 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 471,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 582,96 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 941,12 Punkten auf.

Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 5,45 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 4,36 Prozent auf 1,15 GBP), Diageo (+ 3,47 Prozent auf 15,77 GBP), Airtel Africa (+ 3,43 Prozent auf 3,38 GBP), BP (+ 3,42 Prozent auf 4,99 GBP) und BT Group (+ 3,18 Prozent auf 1,96 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Endeavour Mining (-2,91 Prozent auf 35,69 GBP), IG Group (-2,88 Prozent auf 17,54 GBP), International Consolidated Airlines (-2,27 Prozent auf 4,60 GBP), Fresnillo (-2,20 Prozent auf 25,78 GBP) und Rolls-Royce (-2,08 Prozent auf 14,09 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Vodafone Group-Aktie aufweisen. 31 635 798 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 296,644 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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British Land Company plc 4,97 -0,12% British Land Company plc
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