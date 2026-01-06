Legal & General Aktie
WKN: 851584 / ISIN: GB0005603997
|Index-Performance
|
06.01.2026 15:59:20
FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Gewinnen
Am Dienstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 1,29 Prozent stärker bei 10 133,58 Punkten. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,900 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,002 Prozent auf 10 004,40 Punkte an der Kurstafel, nach 10 004,57 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 10 003,77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 133,69 Punkten lag.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, stand der FTSE 100 bei 9 667,01 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 06.10.2025, den Stand von 9 479,14 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, wurde der FTSE 100 mit 8 249,66 Punkten gehandelt.
Top und Flops heute
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Ocado Group (+ 9,73 Prozent auf 2,60 GBP), GSK (+ 4,12 Prozent auf 18,96 GBP), Next (+ 4,02 Prozent auf 141,36 GBP), Rentokil Initial (+ 3,75 Prozent auf 4,62 GBP) und AstraZeneca (+ 3,30 Prozent auf 138,26 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen JD Sports Fashion (-5,86 Prozent auf 0,82 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-2,31 Prozent auf 1,61 GBP), Auto Trader Group (-1,95 Prozent auf 5,73 GBP), Experian (-1,52 Prozent auf 33,75 GBP) und DCC (-1,40 Prozent auf 43,62 GBP).
Die teuersten FTSE 100-Unternehmen
Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 52 314 165 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 243,348 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick
Die 3i-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Mit 8,36 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Legal General-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu 3i plcmehr Nachrichten
|
06.01.26
|Gewinne in London: FTSE 100 zum Ende des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
06.01.26
|FTSE 100 aktuell: FTSE 100 am Nachmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
06.01.26
|Börse London: FTSE 100 am Dienstagmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
06.01.26