FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen am Mittwochmittag zu

Beim FTSE 100 stehen die Signale am dritten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,16 Prozent fester bei 10 654,20 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,184 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,008 Prozent auf 10 635,82 Punkte an der Kurstafel, nach 10 636,71 Punkten am Vortag.

Bei 10 635,82 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 725,31 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der FTSE 100 bereits um 0,383 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 824,26 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 10 497,12 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete am letzten Handelstag im September, dem 30.09.2025, den Wert von 9 350,43 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,07 Prozent aufwärts. Bei 10 989,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell SSE (+ 3,20 Prozent auf 25,15 GBP), National Grid (+ 2,98 Prozent auf 11,57 GBP), Antofagasta (+ 2,81 Prozent auf 37,53 GBP), Severn Trent (+ 2,48 Prozent auf 31,44 GBP) und United Utilities (+ 2,35 Prozent auf 14,40 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind hingegen Sage (-2,31 Prozent auf 9,49 GBP), BP (-1,20 Prozent auf 5,44 GBP), Ithaca Energy (-1,02 Prozent auf 2,72 GBP), Experian (-0,97 Prozent auf 24,48 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,77 Prozent auf 35,67 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 718 329 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 303,491 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Mit 14,84 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at