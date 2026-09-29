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FTSE 100 im Fokus 29.09.2026 09:28:52

FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu

FTSE 100 aktuell: FTSE 100-Anleger greifen zum Start zu

Der FTSE 100 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,28 Prozent stärker bei 10 714,68 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,187 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,003 Prozent auf 10 685,19 Punkte an der Kurstafel, nach 10 684,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 684,22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 724,42 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, einen Wert von 10 824,26 Punkten auf. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 29.06.2026, mit 10 484,22 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 29.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 299,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 7,67 Prozent zu Buche. Bei 10 989,45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den stärksten Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell Antofagasta (+ 2,27 Prozent auf 37,35 GBP), Anglo American (+ 1,84 Prozent auf 40,38 GBP), AstraZeneca (+ 1,83 Prozent auf 127,20 GBP), InterContinental Hotels Group (+ 1,74 Prozent auf 161,25 USD) und Fresnillo (+ 1,53 Prozent auf 27,85 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen SSE (-1,83 Prozent auf 24,13 GBP), Rentokil Initial (-1,78 Prozent auf 2,99 GBP), National Grid (-1,77 Prozent auf 11,08 GBP), Ithaca Energy (-1,76 Prozent auf 2,81 GBP) und Centrica (-1,47 Prozent auf 1,44 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 2 540 501 Aktien gehandelt. Die HSBC-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 301,980 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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AstraZeneca PLC 148,45 1,68% AstraZeneca PLC
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 170,00 -0,58% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 4,00 -1,48% Barratt Developments PLC
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Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,23 -1,22% Ithaca Energy PLC Registered Shs
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