FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 notierte im LSE-Handel letztendlich um 0,48 Prozent stärker bei 10 176,45 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,863 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 127,90 Punkten, nach 10 127,96 Punkten am Vortag.

Bei 10 245,76 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 118,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 910,55 Punkte. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 931,38 Punkten. Der FTSE 100 lag noch am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, bei 8 582,81 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,26 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 5,25 Prozent auf 33,27 GBP), Fresnillo (+ 4,10 Prozent auf 33,04 GBP), JD Sports Fashion (+ 3,76 Prozent auf 0,71 GBP), 3i (+ 3,39 Prozent auf 24,38 GBP) und BAE Systems (+ 3,19 Prozent auf 22,00 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil Unilever (-7,28 Prozent auf 41,99 GBP), IMI (-2,39 Prozent auf 25,30 GBP), Croda International (-1,85 Prozent auf 28,15 GBP), Diageo (-1,62 Prozent auf 13,96 GBP) und ConvaTec (-1,37 Prozent auf 2,15 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 143 172 727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die AstraZeneca-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 255,295 Mrd. Euro den größten Anteil.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier soll ein KGV von 4,38 zu Buche schlagen. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 9,11 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at