FTSE 100 im Blick 12.11.2025 09:29:07

FTSE 100 aktuell: FTSE 100 beginnt Mittwochshandel in der Gewinnzone

Der FTSE 100 hält am Mittwochmorgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr notiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,22 Prozent fester bei 9 921,55 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,800 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 899,62 Punkten in den Handel, nach 9 899,60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 9 928,64 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 9 899,03 Zählern.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, mit 9 427,47 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 147,81 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 12.11.2024, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 8 025,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 20,11 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 9 928,64 Punkten. Bei 7 544,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell SSE (+ 11,22 Prozent auf 21,96 GBP), Burberry (+ 2,66 Prozent auf 12,37 GBP), Fresnillo (+ 1,82 Prozent auf 23,44 GBP), Airtel Africa (+ 1,38 Prozent auf 3,08 GBP) und HSBC (+ 1,24 Prozent auf 11,13 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen Frasers Group (-2,53 Prozent auf 6,95 GBP), WPP 2012 (-2,42 Prozent auf 2,96 GBP), Rightmove (-2,06 Prozent auf 5,64 GBP), Hiscox (-2,01 Prozent auf 13,68 GBP) und Auto Trader Group (-1,92 Prozent auf 7,15 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 3 396 374 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie sticht im FTSE 100 mit einer Marktkapitalisierung von 230,895 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,93 erwartet. Mit 8,86 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

