FTSE 100 aktuell: FTSE 100 bewegt sich im Plus

Kaum verändert zeigt sich der FTSE 100 am Nachmittag.

Um 15:41 Uhr klettert der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,09 Prozent auf 10 831,51 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 3,550 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,001 Prozent fester bei 10 822,26 Punkten, nach 10 822,13 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 848,18 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 10 778,06 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 10 901,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, stand der FTSE 100 bei 10 373,20 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.09.2025, stand der FTSE 100 bei 9 221,44 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,85 Prozent nach oben. Bei 10 989,45 Punkten markierte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell Antofagasta (+ 5,18 Prozent auf 41,00 GBP), Glencore (+ 4,09 Prozent auf 6,29 GBP), Anglo American (+ 3,25 Prozent auf 43,26 GBP), Halma (+ 3,02 Prozent auf 37,58 GBP) und Coca-Cola HBC (+ 2,90 Prozent auf 46,10 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Computacenter (-5,27 Prozent auf 53,05 GBP), Games Workshop Group (-2,50 Prozent auf 179,40 GBP), GSK (-1,90 Prozent auf 18,03 GBP), ConvaTec (-1,85 Prozent auf 2,23 GBP) und Sage (-1,60 Prozent auf 10,17 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 34 086 446 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 631,640 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Im FTSE 100 hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at